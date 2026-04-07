実写版『リトル・マーメイド』で主人公アリエルを演じたハリー・ベイリーが、キャスティングを巡って論争が巻き起こった当時を振り返り、その経験について語った。【写真】ハリー・ベイリーが演じた実写版アリエル2023年に公開された実写版『リトル・マーメイド』は、ロブ・マーシャルが監督を務め、ハリーのほか、ジョナ・ハウアー＝キングやダヴィード・ディグス、オークワフィナ、ジェイコブ・トレンブレイ、ハビエル・バル