東北芸術工科大学の学生が企業と協力して制作したオリジナルの酒器が山形市で展示販売されています。若い感性を生かした上品でみずみずしい作品が訪れた人の目を楽しませています。「お醸さん春を連れてきた、あの子の酒器」と題して開かれているこの展示販売会は、日本酒の飲み比べサービスを提供する山形市のセレクトショップで27日に始まりました。作品は、東北芸術工科大学の工芸デザイン学科で陶芸などを学ぶ学生9人が