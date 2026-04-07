◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）前走の感触を信じて桜の栄冠をつかみにいく。サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は、前走の報知杯フィリーズレビューで外、外を通りながら脚を伸ばして２着。狭いスペースをこじ開けたギリーズボールに内をすくわれたが、桜花賞の優先出走権を獲得し、牝馬１冠目への道を切り開いた。前走からコンビを組む荻野極騎手は「折り合