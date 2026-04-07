金融経済教育の推進に取り組む金融庁のマスコットキャラクターが4月7日、茺田知事を表敬訪問しました。高知県庁を訪れたのは、金融庁のマスコットキャラクター「ワニー参事官」です。NISAの普及促進に向けて誕生した「ワニー参事官」は、去年（2025年）2月に参事官に任命され、全国各地で資産形成や金融経済教育の推進に取り組んでいます。7日は、茺田知事に金融経済教育の重要性をPRしました