6日から「春の交通安全県民運動」がスタートしました。山形県内各地で出発式が行われ、自転車の交通ルールの遵守の徹底などを呼びかけています。6日にスタートした「春の交通安全県民運動」は、交通ルールに不慣れな小学1年生や新社会人などが増えるこの時期に、社会全体で交通安全への意識を高めていこうと県内各地で展開されます。県交通安全対策協議会などによりますと、ことしは、通学路や生活道路で