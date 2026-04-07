Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉、女優の吉川愛が７日、都内でダブル主演を務める映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督）の“鬼ヒット”舞台あいさつに出席した。あやかし（怪物）と人間が共存する世界を舞台に、永瀬演じる鬼の一族の次期当主と、平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）の恋愛ファンタジーを描く。永瀬は、周囲からの反響について「最近メンバーの郄橋海人君も見てくれて。彼は家で見てくれたんですけど。僕のか