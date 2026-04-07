株式会社ＮＡＮＫＡＩは、高野山・高野山麓エリアへの来訪促進の一環として、コーヒーの祭典「高野山とふもとジャパンコーヒーフェスティバル２０２６春」を、１８、１９日に開催する。本イベントは、こだわりのコーヒー店が出店し、様々なコーヒーを飲み比べ楽しむことができる。今回のテーマは「ＧＲＡＮ天空デビュー記念『旅路もコーヒーも、余韻を、美しく。』」に決定。出店者がそれぞれテーマに向き合い、旅の余韻と