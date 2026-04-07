日本学生野球協会は７日、都内で審査室会議を行い、高校１３件、大学１件の処分を決定した。女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして今年２月に児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、硬式野球部の部員２名が書類送検された昨夏の甲子園準優勝校・日大三（東京）は、部員のＳＮＳ不適切利用で昨年１１月３日から今年５月９日までの３か月の対外試合禁止処分（アウトオブシーズンは除く）が科された。動画は部員二十