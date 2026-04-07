中国発のオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』が、日本で初めて舞台化されることが発表された。2024年に中国で上海のZero Generation Production によって制作され上演された舞台『時光代理人-法則游戯』（※則、戯は中国語表記）の日本リメイク版で、『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』として6月18日〜28日に東京・IMM THEATERにて全14公演を上演。あわせて、キャストが発表された。【写