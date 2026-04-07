俳優の本田響矢が、28日発売の『NYLON JAPAN』6月号特別版（カエルム）のWカバーに登場する。同誌2025年10月号で初表紙を飾った本田がさらにたくましく、美しく進化した姿でカムバックを果たす。【別表紙】金髪姿…！車の窓から眼差しをむける本田響矢創刊22周年のアニバーサリー号となる今回は、“MORE THAN EVER”今こそ立ち返るべきマインドをテーマに、存在感を増し続ける本田のさまざまな表情を特集する。ワークエッセン