◇MLB ドジャース14-2ブルージェイズ(日本時間7日、 ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が、翌8日の先発登板を前に、囲み取材に応じました。昨季、ワールドシリーズでブルージェイズとの激戦を制し世界1に輝いたドジャース。ロジャース・センターはその舞台で、山本投手が投げてドジャースを世界一へと導いた思い出の地でもあります。また、ブルージェイズで同じく先発予定のガウスマン投手も、ワールドシリーズで山本