お笑いタレント・だいたひかる（５０）が７日、ブログを更新。４歳息子の入園式を無事に終えたことを報告した。「入園式が終わりました先生から名前を呼ばれて、『Ｉ’ｍｈｅｒｅ』と手を挙げる時に…恥ずかしかったのか！？バトンを待つリレーの選手のように、後ろを向きながら手を挙げて教室が笑いに包まれました」と微笑ましいエピソードを披露。「明日からはお弁当今までより時間が、早くなるし…慣れるまで」と