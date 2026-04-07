King ＆ Princeの永瀬廉が7日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』鬼ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。W主演を務める吉川愛、池田千尋監督と今作を鑑賞した人から届いたコメントが書かれたバックパネルに興味津々になった。【写真】感動…監督からの手紙に笑みがこぼれる永瀬廉＆吉川愛今作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実