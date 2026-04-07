「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（７日、平和島）登玉隼百（２６）＝兵庫・１２７期・Ａ２＝が７日の準優１０Ｒで１着。３カドから力強くまくって優出の一番乗りを決めた。前節で宮脇遼太（福岡）が優出２着の結果を残した５４号機は今節もパワー全開で、「伸びは上位で◎。出足と行き足にも○が付けられるし、操縦性も悪くない。スタートもしやすいです」とレース後は満足げな表情を見せていた。８日の優勝戦は