歌手の岩崎宏美（67）が7日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。髪形について明かした。MCの黒柳徹子が「長い間、同じ髪形。きっかけはなにかあります？」と質問。「中学3年生の時にスター誕生っていう番組を受けました時に、オーディション受けた時。おでこ出してて、ストンとした頭で行ったんですよ。そうしましたら『顔がでかい』と言われて」と振り返った。そして「それで、『えっ？』って、これから初め