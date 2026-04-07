フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）が7日に放送され、火曜日の進行役として梶谷直史アナウンサーが初登場した。オープニングで新メンバーとして紹介されると、梶谷アナは「3年目の梶谷です！お願いします」と元気よくあいさつ。続けて「マジック得意なので、1発披露させてもらいます」と簡単なハンドマジックを披露し、「どうですか！？成功！？」と大喜びした。梶谷アナはここまでノンストップで話し続けており、