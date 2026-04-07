孫をかたる男からの電話をきっかけに、秋田市に住む70代の女性が現金100万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。本当の孫からの電話だと信じた女性は、自宅を訪問してきた男に直接現金が入った紙袋を手渡してしまったということです。秋田中央警察署の調べによりますと5日前の今月2日、秋田市に住む70代の女性の自宅の固定電話に孫をかたる男から電話があり、「喫茶店でお金や携帯電話、仕事の書類が盗まれた」などと言われま