国の内外のトップアーティストを招くクラシックの祭典「秋田・潟上国際音楽祭」。5回目となる今年は世界的なテノール歌手や指揮者を招へいし、“最高峰”の音楽を秋田から発信します。今年で5回目となる「秋田・潟上国際音楽祭」は、国の内外で活躍するトップアーティストや期待の新人などを招き、“最高峰”のクラシック音楽が奏でられます。7日は、今年度の目玉として2つの公演の概要が発表されました。7月に