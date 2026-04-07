仙北市の劇団わらび座が、来月から上演する新作ミュージカルを発表しました。湯沢市在住の作家が手掛けた児童文学が原作で、わらび座としては初の試みとなる人形を使った表現にも挑みます。秋田市にあるあきた芸術劇場ミルハスで開かれた制作発表会には、出演者や演出家が出席しました。今年で創立75周年を迎えたわらび座。記念して来月から上演するのが新作ミュージカル「黒紙の魔術師と白銀の龍」です。原作は、由利