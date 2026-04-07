交通違反を取り締まるいわゆる“青切符”の制度が今月から自転車にも適用されました。県内では6日までに青切符が交付された人はいませんが、一時不停止や右側通行など120件ほどの指導警告が行われています。制度の適用から8日で1週間です。知らないでは済まされない、自転車のルールを再点検します。 ■自転車の講習会問題を解いてみよう！ 横手市の増田高校です。先月、1・2年生を対象に自転車の講習会が開かれました。