4月4日の強風による被害で上越市で3人が重軽傷、住宅9棟に被害が出たことが分かりました。県が7日に発表した被害状況などによりますと、4月4日の強風で上越市で70代の女性2人が風にあおられ転倒し、大腿骨骨折の重傷となっているほか、70代の男性が飛散物に接触、左まぶたをケガし軽傷ということです。このほか住宅9棟が屋根や外壁がはがれるなどの一部破損となっています。上越市によると市内で倒木13件、非住家の一部破損10件、