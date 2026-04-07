徐々に回復している宇連ダムの貯水率。愛知県の大村知事は7日、田植え延期の要請を続ける考えを示しました。大村愛知県知事：「東三河全体で限られた水資源を有効に活用していただく。『田植えの時期は変えられないからしょうがない、当たり前』というような言い方をされるのは、正直いかがなものかと」愛知県東三河地域の水がめ「宇連ダム」の貯水率は、午前11時の時点で34.6％まで回復していますが、大村知事は会見で「貯水