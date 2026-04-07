バレーボールの国内トップリーグ、大同生命SVリーグ、「PFUブルーキャッツ石川かほく」は、今シーズンを3位で終え、今週末から始まるプレーオフ・チャンピオンシップに出場します。6日開かれた会見で試合への意気込みを語りました。細沼綾選手「ファイナルではこれまでやってきた集大成をコート上で体現していきたい。そして優勝目指して全員で戦っていく」6日、都内で開かれた記者会見には、プレーオフに出場する8チームが臨み、