タッカーに容赦ないブーイングが浴びせられた(C)Getty Imagesドジャースのカイル・タッカーが、“因縁”の相手との一戦で容赦ないブーイングを浴びせられた。【動画】敵地トロントで耳をつんざくほど…タッカーへの容赦ないブーイングをチェック現地時間4月6日から始まった敵地でのブルージェイズ3連戦は、ドジャースが初戦に14−2で大勝した。そんな中、「2番・右翼」で先発出場のタッカーの打席で大ブーイングが起こった。