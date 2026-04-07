春の味覚がお目見えです。タケノコの出荷が石川県内トップを切って小松市で始まりました。2026年は表年にあたり豊作が見込めそうです。小松市東山町のJA小松市 東山たけのこ集出荷場には、6日夕方から生産者がその日の朝に収穫したばかりの新鮮なタケノコを次々と運び込み、JAの職員らが大きさや品質などで選別していきました。タケノコの生育期にあたる去年夏場の猛暑の影響が心配されましたが、年明け以降は気温も安定し出来栄え