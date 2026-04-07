女子プロゴルファーの青木瀬令奈（リシャール・ミル）が７日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬が亡くなったことを報告した。青木は「よもぎ生まれてきてくれて出会ってくれてありがとう今日旅立ちました」と書き出した。続けて、「出会った日抱きかかえて帰ったのを今でも覚えています」「辛かった時期に誰にも言えないことを隣でいつも話を聞いてもらってたのがよもぎでした」と思い出を振り返り、「