チャイナドレス姿での「瓦割り」で一躍注目を集めた、フリーアナウンサーの堀江聖夏（ほりえみな）さんが、自身のＳＮＳを更新。右腕を骨折後、筋トレを再開したことを報告しました。【写真を見る】【堀江聖夏】板割りで右腕骨折 手術から1か月 「無理のない範囲で筋トレを再開します」今年2月末、堀江さんはインスタグラムに「Itawari」と綴り、痛そうに右手を抑える堀江さんの姿が動画で投稿されていました。その後、自身のＸで