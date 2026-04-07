新年度予算が先ほど、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決され、成立しました。新年度予算は一般会計の総額が過去最大となる122兆3092億円で、社会保障費に39.1兆円、国債費に31.3兆円を計上しています。きょう（7日）参議院の予算委員会でおこなわれた採決では賛成と反対が同数だったため、委員長の決裁で可決されました。そして先ほど、参議院本会議でも採決がおこなわれ、与党のほか、日本保守党や無所属議員の賛成多数で可