“マエノリ”ことモデルの前田典子（60）が7日、自身のインスタグラムを更新し、夫でモデル・俳優の日比野玲（64）とのオフショットを公開した。「この前の撮影の帰りに夫婦でパチリ」と笑顔の2ショットを投稿。恵比寿ガーデンプレイスでの撮影だったようで「午前中は寒かったけど雨が上がって晴れて一気に暖かくなった日」と説明した。前田は黒のフリルトップスにジーンズ、ナイキのスニーカーにセリーヌのバッグをコーデ