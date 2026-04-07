ポラリスＳ１２着のヤマニンウルス（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ジャスタウェイ）は放牧へ。次走は連覇がかかる東海Ｓ（７月２６日、中京・ダート１４００メートル）を視野に入れる。高松宮記念１４着のヤマニンアルリフラは東京スプリント（４月１５日、大井・ダート１２００メートル）へ。マーチＳ５着のミッキーヌチバナはオアシスＳ（４月２６日、東京・ダート１６００メートル）に向かう。