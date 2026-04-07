King ＆ Princeの永瀬廉が7日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』鬼ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。W主演を務める吉川愛とすでに公開中の今作への反響を明かした。【写真】感動…監督からの手紙に笑みがこぼれる永瀬廉＆吉川愛今作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期