大相撲春巡業が7日、石川県小松市の小松運動公園末広体育館で行われ、左肩痛で春場所を途中休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が初めて土俵の中に入って調整した。石川県津幡町出身の横綱は朝稽古では大勢のファンの歓声と拍手に迎えられ、ぶつかり稽古で十両・朝翠龍（25＝高砂部屋）に胸を出した。「地元なのでたくさんのパワーをいただいた。それを力に替えて頑張りたい。応援してくれる方のためにもしっかりと治し