アザレア賞２着のアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）は京都新聞杯（５月９日、京都・芝２２００メートル）に臨む。鞍上は引き続き菱田裕二騎手。昇竜Ｓを勝ったスマートジュリアスは兵庫チャンピオンシップ（５月６日、園田・ダート１４００メートル）で重賞に初挑戦する。