オープン昇級初戦の東風Ｓ・リステッドで２着のジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）が、次走は大野拓弥騎手＝美浦・フリー＝と２４年１２月の未勝利戦（１着、中山）以来６戦ぶり２度目のコンビで、福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル）へ向かうことが分かった。社台サラブレッドクラブが４月７日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の宮城・山