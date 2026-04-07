７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比４９銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円８６〜８７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２０銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円５０〜５４銭で大方の取引を終えた。