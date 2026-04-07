G大阪は8日、ホームでACL2準決勝第1戦バンコク・ユナイテッド戦（タイ）を行う。会見に出席したDF三浦弦太は「ここまでの戦いを振り返ると、アジアの戦いは立ち上がりにビックチャンスが訪れる印象がある。良い入り方をして、チャンスを決め切りたい」。試合序盤の攻防をより重視した。1次リーグは6戦全勝だったが、決勝トーナメントは1回戦（浦項）も準々決勝（ラチャブリ）も第1戦目でドロー。第2戦目で苦しみながらも競り勝