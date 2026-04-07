「お笑い芸人の彼女」としてYouTubeやTikTokとして人気のカップルが7日までに破局を報告した。「お笑い芸人の彼女」は、お笑いコンビ、サンカラーニのマックとその彼女さいとうさんのカップル。「わらかの」の愛称で呼ばれ、TikTokのフォロワーは約90万人、YouTubeのチャンネル登録者数は約17万人を誇る。今回、YouTubeやTikTokにアップされた動画には、さいとうさんのみが出演し、「突然のご報告となってしまいますが、この度私た