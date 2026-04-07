お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえ（50）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。大悟の育児について苦言を呈した。番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てや夫婦関係で使った領収書を提出した。キンタロー。は絵本の領収書を見せ、「外資系エリートに育って欲しい」と夢を見るも、くわばたは「生まれたときは英語を