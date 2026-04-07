ハンバーガーチェーンのマクドナルドは4月10日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」のおもちゃを期間限定で展開する。今回のおもちゃは、第1弾（4月10日〜4月23日）、第2弾（4月24日〜5月7日）の2回に分けて登場。それぞれ8種類に加え、シークレット1種を含む全9種類を取りそろえる。さらに第3弾（5月8日〜）では、第1弾・第2弾で登場したおもちゃの中からいずれか1つを提