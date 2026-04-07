SUPER JUNIORのリョウクが、ライブ中に発生した事故について口を開いた。リョウクは4月7日、自身のSNSを更新。【画像】16人が死亡する大惨事も、K-POP公演の安全性問題「まず、今回の出来事についてE.L.F（SUPER JUNIORファン）に説明したかった」と切り出した。リョウクは「事故が起きた直後、あの状況で怪我をしたファンたちに対して、あまりにも自責の念に駆られた」とし、「僕のせいでファンが怪我をしたのではないか、僕がフ