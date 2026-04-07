【モデルプレス＝2026/04/07】モデルの西山茉希が4月7日、自身のInstagramを更新。子どもたちのために作った料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳2児のママモデル「別々のもの作るの凄い」入学式前夜の子どもたちへのエール飯◆ 西山茉希、子どもたちのために作った「エール飯」披露西山は「＃新学期スタート」のハッシュタグとともに、「好みの違う2人へのエール飯」とつづり、入学式前夜の夕飯を披露。それぞれがカレー