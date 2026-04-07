アサヒ飲料は4月7日、「日本全国16チャーーージ祭り!!」発表会を開催し、2026年夏に向けた『アサヒ 十六茶』の新たなプロモーション施策を発表した。全国各地の祭りと連動し、十六茶の魅力を体験できるキャンペーンを展開する。発表会にはCMで楽曲を歌うあのさん、タレントのユージさんが登壇し、トークセッションや企画イベントが行われた。【写真10点】あのさんがクイズに答えたり、十六茶を飲んだり … 発表会の様子はこちら会