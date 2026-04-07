【モデルプレス＝2026/04/07】YouTuberから役者へ転身したカルマが4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題となっている。【写真】YouTuberから俳優転身30歳「数年ぶりに」髪バッサリで雰囲気一変◆カルマ、髪の毛バッサリの新ビジュ披露カルマは「数年ぶりに髪の毛バッサリいきました〜 ビックリした？？」とつづり、写真を投稿。肩ほどまであった髪をバッサリと切り、爽やかに整えられた新しいヘ