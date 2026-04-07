【モデルプレス＝2026/04/07】元横綱でタレント、スポーツキャスターとして活動する花田虎上氏の妻・花田倉実さんが4月6日、自身のInstagramを更新。ハワイでの家族旅行ショットを公開し、話題となっている。【写真】55歳元横綱の妻「お子さん大きくなってる」ハワイでの家族旅行ショット◆花田倉実さん、家族ショットを披露4月2日より連日ハワイ旅行の写真を投稿している倉実さん。「ハワイに来れるのは次はいつかな？ しばらくお