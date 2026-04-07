【進械研 テッカマンブレード】 4月13日 出荷開始 価格：19,800円 ウェーブは、アクションフィギュア「進械研 テッカマンブレード」を4月13日に出荷を開始する。価格は19,800円。 本商品はTVアニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」より、主人公・Dボウイが変身する「テッカマンブレード」をアクションフィギュア化したもの。 特徴的な外