3月、新名神高速で大型トラックが車の列に突っ込み6人が亡くなった事故。この事故で、静岡･袋井市に住む3人の子どもを含む5人家族が犠牲となりました。なぜ悲惨な事故が起きたのか…捜査が進められていますが、専門家は事故が起きやすい条件が重なっていたと指摘します。3月20日、3連休初日の未明三重･亀山市の新名神高速･下りの野登トンネルで大型トラックが渋滞の列に追突し、幼い子どもを含む6人の命が奪われた事故。（記者）「