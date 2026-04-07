京都府南丹市で行方不明となっている小学6年生の男子児童について、児童の自宅近くの山の捜索現場の近くから中継です。7日朝から警察の捜索が続いている南丹市の山あいです。午後、警察車両数台が出てきて規制線が解除されました。市街地から車で30分ほど、別荘が立ち並ぶ静かなエリアで、普段は人通りが少ないということです。午前7時前にこの道から捜査員数十人が入り、自宅付近の捜索が始まりました。ここから数分歩いた場所に