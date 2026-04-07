お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が都内で７日、クリエイティブ分野の人材などを育成する専門スクール「バンタン」の入学式にサプライズゲストとして出席した。粗品は、どよめきと拍手が巻き起こる中、新入生、約２３００人に向かって「必ず。きょうの期待と希望に満ちた純度の高い自分の気持ちに救われる時が来ます」と切り出した。続けて、「自分の好きなこと、好きなものを好きであればあるほど、必ず、しんどくなります。