7日午後6時前、参議院本会議での可決を経て今年度予算が成立した。自民党・日本維新の会の与党に加え、野党の日本保守党などが賛成した。今年度予算は、一般会計の歳出総額が122兆3092億円で、過去最大となる。与党は3月中の成立を目指して衆議院での審議時間を大幅に削減して予算案を参議院へ送付したが、与党が少数の参議院では野党が主導権を握り、結果的に予算の成立は4月にずれ込んだ。予算が年度をまたいで成立するのは2015