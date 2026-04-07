「ソフトバンク６−８西武」（７日、みずほペイペイドーム）西武は１１安打８得点で乱打戦を制して、連敗を４でストップ。昨年からにソフトバンク戦の連敗も５で止まった。西武は１−３の四回。先頭の渡部が二塁打で出塁すると、外崎が１号２ランを放ち、同点。続く五回には、先頭の桑原が内野安打で出塁すると、１死後、岸が三塁線を破る適時二塁打で勝ち越し。さらに４番・ＤＨで起用された仲三が右翼席へプロ初本塁打とな